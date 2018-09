Pizza e curve parma

Buonasera, sono con la presente a segnalate l'evento in oggetto chiedendo l'eventuale pubblicazione e/o collaborazione. PIZZA E... CURVE: LA GIOIA DI STARE INSIEME E CREDERE NELLA PROPRIA FEMMINILITA’ - https://www.facebook.com/events/2193029314272004/ #PIZZAECURVE #PIZZAECURVE2018 #PIZZAECURVEPARMA Una serata dedicata alle donne tra convivialità, allegria e un importante messaggio sociale. A grandissima richiesta è in arrivo la 2° edizione di PIZZA E… CURVE, una strepitosa idea di aggregazione basata sull’essere donna, libera dalle catene degli stereotipi fisici imposti dai mass-media, e sulla forza dell’amicizia e della convivialità. Tantissime donne di tutte le taglie e forme si daranno appuntamento allo STESSO ORARIO ma in diverse PIZZERIE di tutta Italia e, con indosso un tocco di FUCSIA e tanta voglia di stare insieme, si collegheranno attraverso i social per condividere la serata attraverso foto, video e dirette. E non solo d’Italia. La voglia di gridare al mondo che ogni Donna è unica e bellissima ha oltrepassato anche i confini dell’Italia. In Europa abbiamo già le prime due adesione: la SLOVENIA e la SVIZZERA! L’appuntamento è per venerdì 21 Settembre 2018 dalle ore 20:00 alle ore 23:00 in contemporanea ... OVUNQUE ci siano donne desiderose di diffondere un importante messaggio sociale: affermare il diritto a un'idea di bellezza che non discrimini e non crei modelli irraggiungibili e dannosi, soprattutto per le adolescenti. Per la SECONDA volta, inoltre, non sarà cattiva educazione tenere i cellulari accesi a tavola! Una giocosa provocazione per trasformare le amicizie social in amicizie reali, un momento per incontrarsi dal vivo e abbracciarsi, per aiutare anche le più introverse, le più bullizzate a guardare la vita... in FUCSIA! L’evento è promosso dall’Associazione Curvy Pride, Associazione Nazionale di Promozione Sociale, che dal 2015 è impegnata nel diffondere la cultura della pluralità dei modelli di bellezza, contro ogni forma di discriminazione e bullismo ponderale. Il tamtam è partito in tutto il paese! La ricerca di adesioni non si ferma! L’appello è di unirsi e partecipare! E soprattutto diventare REFERENTI. Di città senza PIZZA E... CURVE ce ne sono ancora molte. Per aderire alla serata basta inviare una mail a curvypride@gmail.com oppure mandare un messaggio tramite i canali social all’associazione o direttamente alle referenti. C’è spazio davvero per tutte, persino per le più pigre che magari preferiscono rimanere a casa: “Non preoccupatevi – tranquillizzano le organizzatrici – Ordinate una pizza, sedetevi sul divano, accendete pc e cellulari e … STAREMO TUTTE INSIEME!“ Sono state già fissate le serate in queste città italiane: BOLOGNA (referente Marianna Lo Preiato e Silvia Corradin); ROMA (referente Valeria Meliota); MILANO (referente Francesca Angelo); CHIOGGIA (VE) (referente Alessia Tiozzo); TERMOLI (CB) (referente Maddalena Tricarico); Provincia di NAPOLI (referenti Fabiana Sera, Rita Autiero e Diana Esposito); LIVORNO (referente Maria Cristina La Terra); Provincia di SALERNO (referente Anna Cicalese); Provincia di AREZZO (referente Santa Pentangelo); FIUMICINO (RM) (referente Camilla Targa e Sara Bettacchini); BARI (referente Maria Grazia Mongelli); BERGAMO (referente Chiara Boschini); MESSINA (referente Maria Proscia); FORLI’ (referente Loredana Amorosa); VARESE (referente Giulia Rosso); GENOVA (referente Wafy Elsamni); MODENA (referenti Sara Nastro e Renata Caprioli); ERACLEA MARE (VE) (referente Clarissa Zulianello); SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) (referente Gabriella Cameli); PARMA (referente: Valentina Parenti) CIVITANOVA MARCHE (MC) (referente Linda Carlocchia); CASTELFRANCO VENETO (TV) (refenti Elena Freschi e Gessica Doro); MANTOVA (referente Morena Romani); LOANO (SV) (referente Silvia Massaferro e Italia Furlan); REGGIO EMILIA (referente Anna Gioia). In Europa: SLOVENIA (referente Vesna Klancar) e SVIZZERA (referente Emiliana Di Muccio). EVENTO PARMA: https://www.facebook.com/events/518512761935720/ decalogo: QUI la bellezza non ha taglia; QUI si sostiene la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare; QUI ogni persona è unica, speciale; QUI gli stereotipi non possono entrare; QUI si lavora per l’autostima e si nutre l’orgoglio; QUI non è il peso a definire chi siamo e a influenzare i nostri giudizi; QUI si osa; QUI prima si sorride, poi si saluta. QUI accettarsi è una parola da scrivere insieme; QUI puoi sostenere il progetto CURVY PRIDE ed esserne protagonista! Contatti CURVY PRIDE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Simona D’Aulerio 3408478011 – 3478264983 - curvypride@gmail.com Sito e blog www.curvypride.it Facebook Curvy Pride Twitter @curvypride_real Instagram @curvypride_official https://www.facebook.com/events/2193029314272004/ Rimango a disposizione. Grazie, Valentina -- cv on-line: https://www.linkedin.com/in/valentina-parenti-64774b20/ Rispettate l'ambiente: se non è necessario, non stampate questa e-mail. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali) ai soli destinatari della presente e-mail. Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s, sono da considerare strettamente riservate. Il loro utilizzo è acconsentito solamente al destinatario del messaggio per le finalità indicate nell'oggetto. Chi riceve il seguente messaggio, è tenuto a verificare se lo stesso non gli sia pervenuto per errore. In tal caso, è pregato di avvisare immediatamente il mittente e, tenuto conto delle responsibilità connesse all'indebito utilizzo e/o divulgazione del messaggio e/o delle informazioni in esso contenute, voglia cancellare l'originale e distruggere le varie copie o stampe. Costituisce violazione alle disposizioni del D.lgs n. 196/2003 qualsiasi azione errata e non autorizzata. Benissimo! Grazie mille. :) Mostra testo citato Buongiorno, sono con la presente a segnalate l'evento in oggetto chiedendo l'eventuale pubblicazione. L'evento ha lo scopo di diffondere positività, accettazione e amore per stessi. Importante fin da giovani. Mostra testo citato Mostra testo citato