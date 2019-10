Inter-Parma 2-2 | Un punto che sa di vittoria

Dal nostro inviato

MILANO - Finisce 2-2, un punto a testa per Conte e D’Aversa che chiudono questo loro primo confronto senza farsi male. Un primo tempo tutto crociato, il secondo invece è di marca nerazzurro. D’Aversa ha preparato lo scherzetto: squadra compatta, corta, che si muove in maniera organica, sincronizzata. Con Kulusevski che si prende cura di Brozovic, Scozzarella è più libero di far girare la squadra in una partita in cui bisogna stare accorti e provare a respingere gli attacchi di un’Inter che non punge, imbrigliata e incasinata da D’Aversa. Vie di gioco chiuse, fonti controllate, attenzione e ripartenze rapide. Il Parma è questo: e alla fine del primo tempo si trova in vantaggio. Meritatissimo. Il gol di Candreva è un episodio isolato, un lampo nel cielo grigio che sveglia il Parma, bravo a non buttarsi giù e a trovare le energie per imbrigliare gli uomini di Conte che sbattono sul muro crociato e vanno sotto nel primo tempo grazie ai gol di Karamoh e di Gervinho. Bravi a sfruttare gli spazi lasciati dall’Inter che nella ripresa perà si trasforma e trova il pari grazie al Var che conferma il gol di Lukaku. E’ un assedio quello dei nerazzurri che non si traduce in gol solo per questione di centimetri.

Quelli che separano Esposito dal primo gol in Serie A. E che gol. D’Aversa riesce nell’impresa di portare a casa un punto in condizioni precarie, a fronte di un primo tempo magistrale e di un secondo in cui paga la fora di un’Inter che però non riesce a trovare la via del gol e sbatte ancora contro la sua testardaggine.

DIRETTA

IL TABELLINO

INTER-PARMA

Marcatori: 24′ pt Candreva, 26′ pt Karamoh, 30′ pt Gervinho, 6′ st Lukaku

INTER (3-5-2): Handanovic (cap.), Godin (21′ st de Vrij), Gagliardini (39′ st Politano), Lukaku, Martinez (27′ st Esposito), Barella, Biraghi, Skriniar, Brozovic, Candreva, Bastoni. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Lazaro, B. Valero, Dimarco. All.: Conte

PARMA (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Dermaku, Karamoh (26′ st Sprocati), Hernani Jr, Scozzarella, Gervinho (cap.) (39′ st Barillà), Gagliolo (21′ st Pezzella), Kucka, Darmian, Kulusevski.

A disposizione: Colombi, Alastra, Brugman.

All.: D’Aversa

Arbitro: Sig. Daniele Chiffi di Padova. Assistenti: Sigg. Giorgio Schenone di Genova e Giovanni Baccini di Conegliano. IV Uomo: Sig. Maurizio Mariani di Aprilia. V.A.R: Sig. Gianpaolo Calvarese di Teramo. A.V.A.R.: Sig. Pasquale De Meo di Foggia.

Note – Calci d’angolo: 11-4. Ammoniti: Barella (I), Candreva (I), Esposito (I), Sepe (P), Darmian (P). Recupero: 0’pt, 7’st.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Gervinho, Karamoh. All: D’Aversa.