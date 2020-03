A tutto Alves: la Nazionale, il Parma e il futuro: "Quando smetto..."

“Non sono stato chiamato per un po', ma non ho mai rinunciato alla speranza di tornare perché credo che il livello in cui sto giocando, le mie partite e le mie prestazioni mi permettano di mantenere viva la fiamma. So che sarà difficile, ma la mia fede è irremovibile”. Bruno Alves non ha perso la speranza di tornare a giocare con la maglia de Portogallo. A 39 anni, 96 presenze con la maglia dei lusitani, il capitano del Parma si sente ancora pronto per dare una mano al calcio nel suo paese e perché no, il rinvio dell’Europeo potrebbe aiutarlo a tornare in carreggiata. In un’intervista a Bola Branca, Alves ha parlato di Nazionale e dei progetti di fine carriera.

“Ho sempre aiutato il mio paese e sono stato importante raggiungendo obiettivi decisivi per le qualifiche per gli Europei e il Mondiale. È sempre qualcosa che mi rende felice giocare per il mio paese, ma se non mi chiamano, continuerò a supportare la squadra come ho sempre fatto. Nell’U21 ho partecipato a due campionati europei e ai Giochi olimpici. Nella Nazionale maggiore ho fatto tre campionati mondiali e tre campionati europei. Sono molto contento perché ho aiutato la squadra e questa è la cosa più importante. Se sarò chiamato o meno è una conseguenza del lavoro”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul Parma: “È il mio secondo anno qui, ho rinnovato il contratto per un altro anno. Le cose sono andate bene per me e la squadra. Mi sento davvero bene fisicamente. Cerco sempre di prendermi cura di me stesso. Mi piace allenarmi, andare in campo e passare la giornata concentrandomi su ciò che devo fare: mangiare e riposare bene. Credo di poter mantenere la stessa qualità e le stesse prestazioni per qualche tempo. Ho avuto pochi infortuni che mi aiutano e il mio livello di prestazioni quest'anno è persino migliorato. Sono il giocatore con il maggior numero di recuperi in una sola partita in Serie A. In sette partite ero il giocatore con il maggior numero di recuperi, vicino a 130, il miglior record in Italia. Sono anche il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei in Europa. La mia mentalità è quella di essere migliore in ogni gioco e migliorare costantemente. Non penso al futuro. Penso al momento e ho raggiunto tutti gli obiettivi. I segnali che ricevo dal mio corpo mi fanno avere l'ambizione quotidiana di continuare a fare bene. Il giorno in cui sentirò di non essere più in grado, continuerò in un altro modo, cercando di trasmettere la mia esperienza ad altri giocatori. So che il mio futuro sarà legato a una squadra perché insegno e trasmetto la mia esperienza agli altri”.