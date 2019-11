Il Parma piange Rivolta

Il Parma Calcio piange Alberto Rivolta, scomparso all’età di cinquantuno anni. Rivolta é stato un calciatore Crociato nella stagione 1987/1988, giovane difensore in prestito dall’Inter, club in cui era cresciuto nel Settore Giovanile e con cui successivamente vinse, in prima squadra, lo Scudetto 1988/1989. A Parma arrivò nell’allora sessione autunnale del calciomercato, nel momento dell’avvicendamento in panchina tra Zdenek Zeman e il compianto Giampiero Vitali, in prestito dalla società nerazzurra, con cui qualche settimana prima esordì in Coppa Uefa. Con la maglia crociata purtroppo, a causa di un infortunio che gli pregiudicò quella annata agonistica, conclusa con la salvezza, vanta poche presenze: una nella gara d’andata degli Ottavi di Coppa Italia contro l’Avellino e cinque in Serie B, tra cui la vittoria allo stadio Ennio Tardini nel derby contro il Modena.