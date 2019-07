Il programma del ritiro: le amichevoli del Parma

Mentre i Crociati sono in partenza per la sede del ritiro di Prato Allo Stelvio, dove sosterranno la prima parte della preparazione estiva in vista della stagione sportiva 2019/20, vediamo il programma generale di lavoro del gruppo.

ALLENAMENTI

La squadra resterà a Prato Allo Stelvio fino al 21 luglio e comincerà la preparazione a partire da domani, 9 luglio 2019. Le sessioni di allenamento saranno due al giorno, generalmente a metà mattinata e nel tardo pomeriggio: sul nostro sito e i canali social ufficiali del club troverete aggiornamenti quotidiani su orari e programma di allenamento dei Crociati. E sempre in tema social, vi ricordiamo che l’hashtag ufficiale di questa prima parte di preparazione estiva è #ParmaAlloStelvio.

AMICHEVOLI

Nel ritiro di Prato Allo Stelvio il Parma Calcio sosterrà tre amichevoli, secondo il seguente programma:

sabato 13 luglio ore 17.30: Parma-Prato Allo Stelvio

mercoledì 17 luglio, ore 17.30: Parma-Rappresentativa Val Venosta

domenica 21 luglio, ore 17.00: Parma-Maia Alta

Dopo aver lasciato la sede del ritiro in Alto Adige, lunedì 22 e martedì 23 luglio la squadra osserverà due giorni di riposo.

