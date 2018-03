Avellino-Parma 1-2 | Crociati vittoriosi, la classifica piace

Dal nostro inviato

AVELLINO - Forse il doppio vantaggio deve aver condizionato il Parma che in 8' si è trovato addirittura sul 2-0 grazie ai gol di Gagliolo al 4' e di Barillà. Un 2-0 frutto di una buona lettura e di un ottimo approccio che fruttano ai crociati due reti, la prima sugli sviluppi da calcio piazzato, che consentono ai giocatori di D'Aversa di poter controllare la gara e cercare di giocare di rimessa, la maniera preferita dal Parma di fare la partita. Certo l'Avellino aiuta perché tecnicamente non è il top, ma sotto di due reti a Novellino non resta che appellarsi a Cabezas che al minuto 23' fa il suo ingresso in campo e spariglia il banco. Il 4-4-1-1 si trasforma in un 4-3-3 con Asencio che gioca spesso tra le linee quasi come fosse un 4-3-1-2 che lascia Castaldo e Cabezas davanti. Il giocatore di proprietà dell'Atalanta ha il compito di andare sulla seconda palla spizzata da Castalndo. E in questo modo la difesa crociata va un po' in affanno. La mobilità dell'esterno mette nei guai Mazzocchi e al 33' la partita si riapre: Castaldo si libera di Gagliolo con un fallo, l'arbitro lascia correre, destro lungo sul quale arriva appunto Cabezas che mette in mezzo per D'Angelo. Tiro strozzato che trova Asencio bravo ad metterci il piede e ad accorciare. La superiorità del Parma viene messa in discussione al primo affondo. Le iniziative dei biancoverdi si fanno insistenti al tramonto di un primo tempo in cui Di Cesare e Compagni hanno saputo interpretare la gara. Che per poco ha rischiato di cambiare ancora punteggio. Merito di Cabezas che con il sinistro non ha trovato la porta.

Il secondo tempo comincia senza gli allenatori: D'Aversa e Novellino finiscono fuori per aver discusso nel tunnel e la partita mantiene la stessa linea. I crociati cercano di chiudere mentre l'Avellino vuole il pari ma non lo trova un po' per imprecisione e un po' perché la difesa di Tarozzi fa buona guardia senza rischiare mai. Solo in occasione di qualche palla sporca che finisce sulla testa di Di Cesare, autore di una buona gara. Così come quella di Calaiò che ha sul sinistro la palla giusta per il 3-1 ma la spreca. Succede anche Insigne e la gara si trascina stanca alla fine. Arrivano i tre punti e sicuramente arriva anche un po' di serenità in attesa del Palermo.

PROBABILI FORMAZIONI

AVELLINO (4-4-2): Lezzerini; Laverone, Ngawa, Kresic, Rizzato; Molina, Moretti, Di Tacchio, Cabezas; Castaldo, Asencio. All: Novellino

PARMA (4-3-3): Frattali; Mazzocchi, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Dezi, Munari, Barillà; Insigne, Calaiò, Baraye. All: D'Aversa