I Boys: "Disertiamo lo Stadium, doniamo i soldi per i biglietti in beneficienza"

I Boys Parma 1977 hanno esposto nei giorni scorsi uno striscione davanti alla sede della Lega Calcio a Milano per protestare contro il caro biglietti legato, nello specifico, alla prossima trasferta in casa della Juventus all’Allianz Stadium. “19/01 Juve–Parma 43 euro è immorale, vogliamo un prezzo popolare“.

IL PRECEDENTE - A un meno di un mese di distanza dalla scelta di disertare la partita del San Paolo contro il Napoli per lo stesso motivo, si ripete l'iniziativa del tifo organizzato. Una linea chiara e condivisibile presentata in maniera civile, che ha avuto un primo piccolo successo in occasione della recente gara al Gewiss Stadium. Parma e Atalanta, infatti, avevano stipulato un accordo di reciprocità al fine di accogliere, sia all’andata che al ritorno, i tifosi ospiti ad un prezzo popolare di 16 euro. Ben più basso dei 43 richiesti per la trasferta di Torino che a questo punto potrebbe saltare.