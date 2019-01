Il Parma pensa in grande. Juan Manuel Iturbe è il nome nuovo sull’agenda di Faggiano. Operazione in gran segreto, in stile Gervinho. L’ex Roma attualmente all’Unam Pumas, potrebbe essere l’alternativa a El Kaddouri, se dovesse saltare la trattativa. Mercoledì il giocatore parlerà con Lucescu per chiedere di essere liberato.

