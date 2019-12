Kulusevski, scatto Juve: DK44 può essere bianconero a gennaio

La Juventus fa sul serio e accelera con decisione per Dejan Kulusevski. Tanto che lo svedese può cominciare a preparare le valigie da subito. Secondo indiscrezioni, l'offerta dei bianconeri sarebbe pari a quella dell'Inter: si parte sulla base di 35 milioni, più eventuali bonus da inserire. Al ragazzo un lauto contratto che partirebbe da 3 milioni di euro a stagione.

Il Parma vorrebbe provare a trattenere il giocatore almeno fino a giugno, ma la Juventus lo avrebbe reclamato da subito tanto da offrire in cambio ai crociati un indennizzo economico (si parla di 4-5 milioni di euro) come riconoscenza per il lavoro di valorizzazione, o un giocatore, su tutti probabilmente Marko Pjaca, esterno che - se stesse bene fisicamente - sarebbe per D'Aversa un buon rimpiazzo. La palla adesso passa tra i piedi del prestigiatore. Va subito a Torino o resta a Parma fino a giugno per poi andare all'Inter?