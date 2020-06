Gervinho al Benevento? Il Parma ha il sostituto: riprende quota l'ipotesi Giovinco

Gervinho ‘libera’ … Giovinco. Il Parma studia le mosse per l’ipotetico ritorno della Formica Atomica nel Ducato, legato inevitabilmente all’uscita dell’ivoriano ricercato in Brasile e dal Benevento. Il presidente Vigorito sta preparando il ritorno in Serie A del club in bello stile. E fa progetti in grande. Nomi altisonanti che dovrebbero dare a Filippo Inzaghi la garanzia di potersela giocare anche l’anno prossimo a certi livelli. Tra i nomi sondati – e non solo – dal ds Foggia c’è anche quello di Gervinho che, assieme a Roberto Inglese, potrebbe trasferirsi da Parma a Benevento facendo il percorso inverso di Fabio Ceravolo. Secondo indiscrezioni l’ivoriano avrebbe aperto all’idea di un trasferimento, in nome di un triennale da 1,7 milioni di euro. Il Parma, che non ha intenzione di svendere il suo asso, avrebbe chiesto cinque milioni di euro per lasciar partire il suo giocatore, ancora nel cuore dei tifosi nonostante qualche marachella.

Le parti dovranno inevitabilmente tornare a discutere a breve. Intanto Daniele Faggiano avrebbe individuato – e da tempo – il sostituto. Si tratta di una vecchia conoscenza del club crociato, quanto mai apprezzata a Parma. Sebastian Giovinco avrebbe accettato di fare ritorno nel club in cui si è affermato prima di fare ritorno alla Juventus, sfruttando il Decreto crescita che prevede degli sgravi fiscali per aziende che assumono personale residente all’estero (sia italiani sia stranieri). Gli assunti devono impegnarsi a restare in Italia per almeno 24 mesi. In questo modo la tassazione è calcolata solo sul 30% dello stipendio percepito e non sul 100% (in pratica, ogni 100 euro di stipendio, 70 euro sono esentasse). Si applica anche per i calciatori (e gli allenatori) che negli ultimi due anni hanno giocato (o allenato) in un campionato straniero. Ecco la chiave per arrivare a Giovinco: ma solo se esce Gervinho.