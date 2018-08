Parma, previsto incontro in serata per Gervinho

Il Parma e Gervinho sono molto vicini. L’ivoriano inconterà in serata i dirigenti dell’Hebei, squadra cinese attualmente proprietaria del cartellino del giocatore per rescindere il contratto e volerà a Parma per firmare l’accordo che lo legherà al club crociato. Manca il sì della proprietà cinese che sta studiando la situazione dato il lauto ingaggio che il calciatore ex Roma percepisce e che il club di Lizhang non potrà, per forza di cose, garantire. Daniele Faggiano ha incontrato gli intermediari e avrebbe trovato una soluzione per sbloccare la trattativa. Si attende il si dalla Cina (sia fronte Parma che fronte Gervinho, che ha ancora sei mesi di contratto con l’Hebei, dove in 29 partite ha segnato solo quattro gol è messo a segno nove assist).