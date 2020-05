La proposta della Lega: si riparte da Torino-Parma

L'attesa potrebbe essere davvero alla fine. La ripresa del campionato di calcio di serie A sembra oramai certa. Ieri è intervenuto al tg3 il ministero dello Sport Vincenzo Spadafora spiegando come "le date per la possibile ripresa del campionato restano quelle del 13 o 20 giugno: giovedì decideremo insieme con Figc e Lega se e quando riprendere". Due quindi le possibili alternative. In aggiunta la Figc ha presentato il protocollo da seguire per le partite che ora dovrà essere validato dal Cts.

Dopo l’ok agli allenamenti collettivi e il protocollo per la ripresa delle partite già in mano al Ministro Spadafora, la Serie A si prepara a tornare in campo. Dalla riunione in programma il 28 maggio si saprà la data di ripartenza del campionato, che dovrebbe essere il 13 o il 20 giugno.

La Lega Serie A intanto ha pronta una nuova proposta che verrà discussa nel consiglio in agenda martedì: la Lega infatti vorrebbe cambiare il calendario che aveva stabilito per la ripartenza del campionato e iniziare con i recuperi. Così, se il campionato dovesse nuovamente fermarsi dopo essere ripartito, tutte le squadre avranno lo stesso numero di partite disputate.

Se la proposta verrà approvata, il campionato ripartirà con i quattro recuperi della 25^ giornata di Serie A: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma.