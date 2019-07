Chi è Hernani? "Un Obiang più forte"

La notizia è che il Parma per Hernani ha battuto anche la concorrenza del Santos. Lo aveva chiesto Sampaoli come rinforzo a centrocampo per il club brasiliano. Da quelle parti, Hernani lo conoscono bene.

"Si ma non è ancora fatta - spiega Marco Petrin a ParmaToday.it, l'intermediario che ha curato il passaggio ormai imminente (a suo dire) dallo Zenit al Parma del centrocampista brasiliano -, siamo vicini alla conclusione. Lo Zenit ha accettato la proposta del Parma, un prestito con obbligo di riscatto e manca solo la firma del ragazzo sul contratto. Vediamo che succede. Adesso stanno sistemando le ultime cose lì in Russia".

Che tipo di giocatore è?

"E’ una mezzala moderna, ha grande fisicità, molto forte fisicamente. E' bravo in fase difensiva, calcia bene da fuori. Può essere decisivo anche sui piazzati. Secondo me il Parma ha fatto un grande colpo. La sua caratteristica principale? La forza fisica. E' un centrocampista che gioca anche davanti alla difesa, ma rende meglio come mezzala perché sa inserirsi. E sa andare in area con i tempi giusti".

Come è nata la trattativa?

"A Faggiano lo avevo proposto già due anni fa, quando il direttore era a Palermo. Ma poi non se ne fece nulla. Quest’anno gliel’ho riproposto. E siamo andati a concludere l’operazione in maniera rapida. Il giocatore è contento di venire a Parma, si è già informato".

C'è un giocatore a cui si può accostare?

"Somiglia molto a Obiang, ma diciamo che è più forte. Non lo dico io, ma il direttore sportivo della Sampdoria, altra squadra che era sul giocatore. Osti lo definisce così. Noi non abbiamo tanti giocatori forti in quella zona di campo".

Tra le squadre che lo volevano c'era anche il Santos?

"Sì, il Parma ha battuto la concorrenza del club brasiliano".

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!