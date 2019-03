D'Aversa: "Gervinho? Si è fermato in tempo"

Dal nostro inviato

PARMA - Roberto D'Aversa è un po' giù. Comprensibilmente perché ha perso una partita che il suo Parma ha giocato benissimo per un'ora. "Penso che fino al secondo gol bisogna fare i complimenti ai ragazzi. L’Atalanta è una squadra fisica e tecnica importante, alla lunga abbiamo pagato questo e il risultato finale sia un po’ bugiardo per quello che abbiamo visto in campo. 3-1, c’è rammarico, avremmo potuto fare di più. Sotto l’aspetto fisico è la squadra migliore della Serie A.

Abbiamo perso Iacoponi, Gervinho, volevamo rinforzare il centrocampo ma abbiamo dovuto aspettare. Dove sei costretto a riequilibrare di più spendi energie, abbiamo fatto una buona partita, sia nel primo tempo che nel secondo fino al gol. Abbiamo perso qualche palla a metà campo e subito qualche ripartenza. Dal mio punto di vista sono soddisfatto. Bisogna migliorare, eravamo messi male sul gol. La nostra caratteristica è sempre stata quella di vendere cara la pelle, lo faremo sempre. Ceravolo? Ha fatto una grande parata Gollini. Non cominciamo con il dare colpe. Dovevamo sfruttare meglio gli episodi che ci sono capitati. Gervinho? Si è indurito l’adduttore, è stato bravo a preventivare la situazione. Spero si sia fermato in tempo. Abbiamo giocatori di spessore".

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!