ESCLUSIVA | Parma, idea Coentrao

“Mi sto allenando per prepararmi bene e sono pieno di forze per abbracciare un nuovo progetto. Vediamo cosa succede”. Le parole sono di Fabio Coentrao, esterno ex Real Madrid rimasto senza contratto. Il portoghese, dopo 5 anni di blancos, intervallati da un prestito al Monaco, è arrivato a 31 anni senza una squadra e a TVI ha raccontato la sua voglia di ritornare a giocare. La sua prossima avventura potrebbe ripartire da Parma. Secondo indiscrezioni, il giocatore avrebbe dato il suo consenso per trasferirsi in crociato: a costo zero e con il solo ingaggio da sobbarcarsi, il club di Pizzarotti si garantirebbe un quarto di grande carisma. Il giocatore aspetta un cenno dal Parma, poi potrebbe partire una trattativa per assicurarsi il giocatore.