Fiorentina-Parma 1-1 | Nell’emergenza un punto che fa morale

Dal nostro inviato

FIRENZE - Finisce 1-1 con il Parma che recrimina per qualche errore derivante dalla mancanza di lucidità di una squadra che ha finito per dare tutto sul campo. E che è uscita a testa alta da uno stadio che evidentemente gli porta bene. Gervinho e Castrovilli hanno fissato il punteggio sul pareggio, a fronte di un primo tempo perfetto giocato dalla squadra di D'Aversa e di un secondo in cui è mancata un po' di lucidità in più ai crociati, che hanno controllato la Fiorentina fino a un certo punto, fino al gol di Castrovilli, prima del quale il Parma ha avuto anche l'opportunità di chiuderla. Ma è comunque un punto d'oro.

Nello stadio dei successo, dove tutto è cominciato, nella città dove D’Aversa si è fatto conoscere e si è presentato al calcio che conta grazie ai suoi uomini che hanno vinto battaglie sulle quali la società ha costruito poi trionfi, il Parma torna a giocarsi tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Dentro Scozzarella, novità rispetto alla partita persa in casa con il Verona. L’altra è Hernani che prende il posto di Barillà: dove può fare turnover, D’Aversa lo fa e ha ragione. Il fisico del brasiliano serve a contrastare la forza di Pulgar che assieme a Castrovilli è sicuramente lo scudiero più acuto in mezzo. Ma da lì non si passa: il lavoro sporco di Kulusevski di Badelj e quello di Scozzarella su Castrovilli e Boateng è un po’ la chiave di una partita che il Parma domina negli episodi in un primo tempo in cui Sepe non para mai. Le opportunità di Gervinho e compagni non si concretizzano fino al 40’, quando l’ivoriano con un graffio dei suoi squarcia la partita bucando Dragowski con un colpo sotto degno della tecnica sopraffina di un giocatore imprescindibile per Roberto D’Aversa. Chiesa perde palla sulla tre quarti, Kucka innesca Gervais che punta dritto verso Dragowski, aspetta l’uscita e lo buca. Squadra corta, compatta è pronta a verticalizzare, legittimata la superiorità tattica di un primo tempo che ha visto la Viola distratta e con le vie del gioco chiuse. Deve affidarsi a Chiesa che trova un’ottima opposizione da parte di un Parma attento e preciso.

Nel secondo tempo Montella mette mano alla panchina con Vlaobovic per Ghezzal e passaggio al 3-5-2, si spaventa quando Gervinho, lanciato da Kulusevski, prova a graffiare ancora e tira un sospiro di sollievo. Parata di Dragowski: il Parma sparisce dalla partita, la Viola si riprende e prova a colpire con i suoi giganti, ma è ancora Castrovilli ispirato da Dalbert a trovare la zuccata per il pari definitivo. Finisce con la Fiorentina che in maniera disordinata prova fino alla fine a vincere e il Parma che in grande difficoltà tiene e porta a casa un punto d’oro.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng (85' Pedro), Ghezzal (54' Vlahovic). All. Montella

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella (68' Barillà); Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski (83' Gagliolo), Karamoh (74' Sprocati), Gervinho. All. D'Aversa

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Pezzella (P), Darmian (P), Dalbert (F), Pulgar (F)