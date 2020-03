Fronte ingaggi, se finisce il campionato si va verso una negoziazione dei compensi

Guida la salute, comanda il coronavirus. E’ brutto da dire, ma per adesso è così. Vige ancora un bel po’ di incertezza su come e quando finirà il campionato, il termine per la ripresa degli allenamenti continua a slittare a causa delle proroghe ai decreti ministeriali e a oggi il Parma non avrebbe dato mandato a nessuno dei giocatori che hanno lasciato la città per rientrare dalle proprie famiglie per rimettersi in pista per gli allenamenti. Tutto questo mentre nel pomeriggio sono comunque andati in scena diversi contatti telefonici fra i vertici del calcio, mentre domani si cercherà di tirare le fila soprattutto per quanto riguarda il possibile congelamento degli stipendi dei calciatori dei 20 club di Serie A, con un nuovo vertice tra Lega Serie A e AIC che dovrebbe ricevere la proposta di sospendere i compensi dei calciatori da marzo a giugno in caso di interruzione forzata del campionato.

Nel quadro generale, il Parma chiaramente predilige la salute. Nessuno si sognerebbe di metterla a repentaglio forzando e cercando in tutti i modi di giocare. Si tornerà in campo solamente in piene condizioni di salute e sicurezza, senza particolari forzature. Nel caso di sospensioni è chiaro che bisognerà sedersi intorno a un tavolo con i propri tesserati per cercare di arrivare a un punto di incontro tra le parti sul fronte emolumenti, che non è – al contrario di quanto possa sembrare – al momento un fronte di scontro almeno nel club crociato. L’ultima partita del Parma risale all’8 marzo, quella persa con la Spal, tanto per intenderci dove andò in scena tutto il folklore e l’improvvisazione di decisioni che passano da troppi fronti prima di diventare ufficiali. E se dovesse finire anzitempo il campionato andrebbero rimodulati – va da se – gli accordi tra società e calciatori, il cui compenso dipende da un contratto che si basa sulle prestazioni. Se la prestazione ultima ricade all’8 marzo si potrebbe pensare a un’intesa che miri a contenere le spese. E’ ancora tutto avvolto nell’incertezza.

Al mondo del calcio le dichiarazioni di Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, non sono piaciute e da più parti è arrivata l’etichetta di ‘populismo’ appiccicata all’orazione politica. E’ sotto gli occhi di tutti che il pallone sarà pure un divertimento, ma resta prima di tutto un’azienda che ha un peso sul fatturato del Paese molto importante. Fermare tutto costerebbe milioni di euro al sistema, ma se non si potrà fare altrimenti si prenderà atto senza scadere in battibecchi che trasudano ilarità. Qualcuno fa notare la nascita di fronti più o meno compatti: Lazio, Napoli, Cagliari e Verona, con i rispettivi presidenti, starebbero spingendo per continuare e andare avanti, Cellino su tutti, assieme a Preziosi, Cairo e Ferrero, alimenterebbero il fronte del no. Lontani dal complottiamo, si può almeno pensare che quest’ultimo fronte mirerebbe a chiudere anzitempo per congelare l’attuale posizione di classifica ed evitare il peggio. Il fronte delineato in principio, quello dei possibili play off e play out sarebbe tramontato, parcheggiato così come l’ipotesi di una Serie A a 22 squadre che prevede l’annullamento di tutti i verdetti e l’aggiunta di due squadre promosse dalla B. Nell’anno dell’Europeo, con il calcio che sta cercando di ridurre le problematiche diminuendo il numero delle partecipanti alla Serie A da tempo, visto che si parla a un ritorno a 18 squadre, sarebbe un autogol clamoroso. Potrebbero infatti esserci due retrocessioni determinate dal campo, Spal e Brescia, due promozioni dalla Serie B (Benevento e Crotone) e tre promozioni dalla Lega Pro (Monza, Vicenza e Reggina) con tre retrocessioni dalla B (Trapani, Cosenza e Livorno). Verdetti confermati dal campo. Tra venti, venticinque giorni se ne saprà di più: giocare sì, ma senza forzare la mano.