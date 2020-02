Gervinho si riprende il Parma: atteso il ritorno in gruppo

Gervinho è il Parma sono più vicini. L’ivoriano potrebbe avere uno sconto ‘di pena’ visto che il castigo imposto dalla società potrebbe terminare anzitempo e Gervinho, che intanto non ha chiesto scusa alla squadra, è atteso in mattinata al centro sportivo di Collecchio, dove la squadra si ritroverà per l’allenamento delle 11, rigorosamente a porte chiuse. L’opera di mediazione di Daniele Faggiano deve aver sortito qualche effetto positivo per il reintegro del giocatore in gruppo, e D’Aversa, con il quale Gervinho ha già avuto modo di spiegarsi, potrebbe accelerarne il rientro, cominciare a reinserirlo gradualmente in rosa e farlo lavorare con il gruppo.