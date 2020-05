Il Parma torna a casa: riapre il Centro Sportivo

Si respira aria di casa. A bussare per primo alla porta del Centro sportivo di Collecchio è Andrea Adorante dopo 57 giorni. Alle 8:40 tocca a lui varcare la soglia per entrare in quella che sarà la fase due dei crociati, cominciata sotto gli occhi vigili del Chief Operating Officier - il delegato alla sicurezza Stefano Perrone, accompagnato dal Team Manager Alessio Cracolici, con al fianco il medico sociale Paolo Manettii e il match analyst Marco Piccioni in borghese e non sul campo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’impianto è attivo, sanificato, messo a punto secondo quelle che sono le norme igienico-sanitarie del protocollo interno al Parma che prevede allenamenti singoli e facoltativi nel rispetto delle distanze. Ingresso scaglionato del gruppo formato da Andrea Adorante, Simone Iacoponi, Simone Colombi, Juraj Kucka, Gianluca Caprari e Ionut Radu. Il ritorno alla normalità pare ancora lontano, ma un primo passo verso quella direzione è stato fatto.