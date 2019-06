Il Parma ufficializza il suo primo acquisto

Il Parma Calcio 1913 comunica di aver avviato nelle scorse settimane un rapporto di consulenza strategica con Ernst&Young, nello specifico con il team guidato da Stefano Matalucci, Partner della firm.

Laurea in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano e MBA alla Bocconi di Milano, Stefano si è formato in McKinsey e vanta una solido percorso maturato in ruoli apicali sia a livello consulenziale che aziendale, tra cui l’esperienza con il Cagliari Calcio in seguito al cambio di proprietà.

Nello specifico a Matalucci è stato affidato lo sviluppo del piano triennale del Club, all’interno delle linee guida indicate dalla proprietà e la sua implementazione operativa, lavorando a stretto contatto con le Divisioni Ricavi, Operations, Finanza e Sport e in piena sinergia con l’attuale struttura manageriale della società.

Da parte di tutto il Parma Calcio, un caloroso benvenuto!

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!