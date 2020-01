Sepe su Instagram: "Sto fuori da uno a tre mesi"

Gigi Sepe starà fuori da uno a tre mesi: lo ha annunciato lo stesso portiere con un post su Instagram. "Purtroppo una lesione mi terrà fuori per un po’...i tempi possono variare da 1 a 3 mesi e solo con il passare delle giornate si potrà capire insieme al dottore cosa e come agire...una cosa e’ sicura,tornero’ nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi!"

Intanto Daniele Faggiano sta cercando di chiudere per Ionut Radu, portiere dell'Inter e si inserisce per Robin Olsen del Cagliari, in prestito dalla Roma. Il romeno è vicinissimo, ma se dovesse saltare pronta l'alternativa.