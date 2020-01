Inglese va in Finlandia, Parma forte su Esposito

L’infortunio di Roberto Inglese ha riportato il Parma sul mercato. Il presidente Pietro Pizzarotti e il direttore sportivo Daniele Faggiano, accompagnato dal suo braccio destro Enzo De Vito, si stanno muovendo con decisione per regalare a Roberto D’Aversa un’alternativa di valore. L’affondo decisivo nel pomeriggio è stato per Sebastiano Esposito, giocatore dell’Inter che – nella lista dei nomi sull’agenda di Faggiano – è sicuramente quello più gradito all’allenatore crociato. Esposito, classe 2002, può giocare da prima punta, sa seconda o anche esterno nel 4-3-3 (sarebbe una forzatura), garantisce affidabilità avendo appreso il calcio contiano in questa prima tornata di Serie A. Molto dipende dal mercato in entrata dell’Inter e da Giroud: se il francese all’Inter sbloccherebbe l’arrivo di Esposito al Parma. A D’Aversa serve un attaccante dopo lo stop di Inglese. A proposito di Inglese: nella giornata di giovedì - come fa sapere il Parma attraverso il sito ufficiale -sarà sottoposto a una visita specialistica dai Dott. S. Orava e L. Lempainen a Turku (Finlandia), per valutare un’eventuale stabilizzazione chirurgica della lesione di alto grado ai flessori della coscia destra.