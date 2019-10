Parma, altra tegola: il giudice sportivo squalifica Scozzarella

Piove sul bagnato per il Parma. Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Matteo Scozzarella, per una condotta non regolare. "Che consiste nell'aver pronunciato espressioni blasfeme al 26esimo del secondo tempo" - come si legge nel comunicato del giudice sportivo - della partita con l'Inter - "acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale ..." dove "il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema individuabile sena margini di ragionevole dubbio".

Già con problemi di formazione per gli infortuni di Laurini, Bruno Alves, Gagliolo, Cornelius e Inglese, alla lunghissima lista degli indisponibili si aggiunge anche il centrocampista che - squalificato - salterà la partita contro il Verona. La prova Tv inguaia il Parma che adesso ha veramente gli uomini contati.