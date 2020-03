L'isolamento di Bruno: "Allenamento, sole e pallone, parlo spesso con CR7 e..."

L'isolamento di Bruno Alves è solo allenamento e riposo attivo. In mezzo recupero e un po' di pallone, celebre è il video nel quale prende il muro a pallonate. Verrebbe da dire così, mentre palleggia con il petto e con l'ausilio del muro. “Sono a casa a Parma - dice il portoghese in un'intervista concessa a Bola Branca -. Ho a cura la mia salute, seguo le indicazioni del premio Nobel per la medicina nel 2016 - Yoshinori Ohsumi celebrato per le sue scoperte sui meccanismi di autofagia (il meccanismo con cui le cellule riciclano parte del loro stesso contenuto ndc) -. Prendo il sole che aiuta ad attivare l'immunità. Ho la terrazza qui casa dove posso fare il mio lavoro quotidiano, ho un cyclette e lavoro con i pesi. Cerco di dormire bene e mantenere il mio solito stile di vita”. In un'intervista esclusiva con Bola Branca Bruno Alves svela i segreti del suo isolamento, tra allenamenti e contatti con la famiglia a Varzim. “La situazione qui è difficile – dice il capitano -. Il virus ti costringe a rimanere in casa. Ci sono poche persone per strada. Le gente sta seguendo bene le raccomandazioni. Sono aperti solo i supermercati, le farmacie. Non si possono fare passeggiate, non ora". Il suo connazionale e amico Cristiano Ronaldo è in Portogallo, lui è rimasto qui a Parma perché il club e il decreto governativo lo hanno imposto: "Io sono rimasto qui. Sento la mia famiglia con video chiamate, parlo molte volte anche con Cristiano e parliamo più che altro di di salute, poco di calcio, anche se qualche discorso cade inevitabilmente sul campionato. Cristiano sta bene, si prende cura di lui e della sua famiglia a Madeira. E’ un esempio per tutti noi. Inoltre, ha un legame molto forte con il nostro paese e con i problemi della società e invia sempre un messaggio positivo a tutti ".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.