Lazio-Parma LE ULTIME | Pezzella c’è, davanti Inglese e Gervinho

Dal nostro inviato

ROMA - La settimana appena trascorsa ha seminato qualche tensione in casa Parma. Il caso Karamoh ha tenuto banco, ma i giorni difficili sembrano essere alle spalle, con le scuse dell’francese prontamente arrivate e accettate da società e tecnico che, in versione padre, ha dato una carezza al figlio premiandolo con il viaggio a Roma dopo che il francese ha riconosciuto lo sbaglio: “In altri contesti – spiega D’Aversa in conferenza stampa – non gli avrei neanche permesso di cambiarsi nello spogliatoio e allenarsi con noi. C’è il gruppo prima di tutto, ci sono le regole, ma Yann è un bravo ragazzo e credo nella sua più assoluta buonafede”. Caso rientrato, niente strascichi. Il Parma avrà così un uomo in più in questo mini ciclo di tre partite, due, se si considera anche il recupero di Matteo Scozzarella che si è aggregato al gruppo ed è partito per l’Olimpico. Dove D’Aversa vorrebbe vedere risposte dalla sua squadra. I tre gol rifilati al Parma dal Cagliari non sembrano aver inclinato le certezze dei crociati che andranno ad affrontare una Lazio infuocata, quasi obbligata a vincere dopo i due stop subiti in rimonta. La cosa certa è che il Parma non vorrà fare da spettatore, come si è verificato l’anno scorso, quando nel giro di 45’ (anche prima) la squadra di D’Aversa aveva già perso la partita essendo sotto di quattro gol.

LA DIRETTA

Sarà una gara d’attesa, ha detto il tecnico alla vigilia, più d’attesa che di pressing, la Lazio ha qualità nel palleggio, sfrutta la verticalità e l’ampiezza del campo, è una delle squadre che calcia di più in porta (la terza con 47 tiri) e ha trovato in Immobile un giocatore affidabilissimo. D’Aversa per contrastare i biancocelesti pensa a una doppia soluzione: il consueto 4-3-3 con Pezzella dalla parte di Lazzari, o il 3-4-3 con Gagliolo a blindare la mancina contro uno dei giocatori più forti del campionato in zona cross. Questo il dubbio più grande che trova spazio nella testa di Roberto D’Aversa, più propenso però a schierare un 4-3-3 con Gagliolo (o Pezzella) a sinistra pronto a scivolare in mezzo in fase di possesso, lasciando spazio a Darmian di potersi sganciare in avanti e creare superiorità numerica in modo da formare un 3-4-3 per fronteggiare in ampiezza l’avversario. E’ vero che da quel lato staziona Lulic, brutto cliente, ma il Parma deve farsi trovare pronto. In mezzo al campo i conti sono presto fatti: con Scozzarella che ha un allenamento con i compagni, Grassi e Kucka fuori causa non si sa ancora per quanto tempo, D’Aversa non può fare altro che affidarsi alle geometrie di Brugman e al fisico di Hernani. Per il resto ci pensa il solito Nino. Davanti Inglese e Gervinho potranno contare sulla corsa di Kulusevski, il diamante più prezioso di D’Aversa.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic; Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All: Inzaghi

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All: D’Aversa