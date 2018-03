Operazione Nostalgia sceglie il Tardini: raduno il 23 giugno

"Tutto è iniziato da qui. Questa foto profilo ci ha accompagnato durante il nostro percorso ed è sicuramente l'immagine più giusta per annunciare il giorno e la sede del prossimo Raduno. Fino ad ora abbiamo raggiunto traguardi ed obiettivi davvero incredibili ma ora, tutti insieme, abbiamo l'opportunità di scrivere una pagina indelebile del calcio che tanto amiamo. Siamo orgogliosi e quasi non riusciamo a trovare le parole adatte per annunciarvi che... SABATO 23 GIUGNO PRESSO LO STADIO "ENNIO TARDINI" DI PARMA si svolgerà il prossimo raduno di Serie A - Operazione Nostalgia con la presenza di super campioni e giocatori che hanno scritto la storia della nostalgia. Non è uno scherzo, è TUTTO VERO: andiamo a PRENDERCI IL TARDINI!!"