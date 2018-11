Panchina d'argento: D'Aversa secondo classificato

Durante la 27esima edizione della Panchina d’oro, che segna la fine delle cerimonie per i 120 anni della Figc, è stato premiato come miglior tecnico della Serie A 2017/2018 Massimiliano Allegri, allenatore della Juve che per la quarta volta ha vinto il premio. Si è tenuta anche la cerimonia per l’assegnazione della miglior panchina della Serie B, ovviamente sempre relativa alla stagione passata. Ha vinto Aurelio Andreazzoli, ex tecnico dell’Empoli che con i toscani ha conquistato la Serie A. Con ben 30 voti si porta a casa la Panchina d’argento per la stagione 2017-18 della Serie B. Il secondo classificato è Roberto D’Aversa, allenatore del Parma che strappa nove preferenze ai giurati. Sul podio anche Pippo Inzaghi, attualmente al Bologna ma che l’anno scorso ha guidato il Venezia.