Parma, superata quota 1.000 in poco più di 4 giorni: la prelazione continua

Hanno già superato quota mille gli abbonamenti per la prossima stagione del Parma in serie A, in poco più di quattro giorni. La prelazione continua.

Dove, come e quando abbonarsi

dalle ore 10 di mercoledì 13 giugno 2018 solo sul circuito Listicket (nei punti vendita di tutto il territorio nazionale e on line sul web) con prelazione sul posto e prezzo agevolato per gli abbonati della scorsa stagione. Sarà sufficiente che ogni vecchio abbonato, munito della propria Fidelity Card su cui era caricato l’abbonamento dell’annata agonistica 2017/2018 con il relativo segnaposto e un documento d’identità valido, si rechi nei punti vendita per ottenere, con pochi istanti di attesa, il rinnovo;

da lunedì 2 luglio a sabato 7 luglio 2018, oltre che sul circuito Listicket (punti vendita di tutto il territorio nazionale e on line), anche nelle postazioni attrezzate che saranno aperte nella sala stampa “Gian Franco Bellè” dello Stadio Tardini dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano (dalle ore 15:30 alle ore 19:30) e al sabato dalle 10 alle 13, sempre con prelazione sul posto e prezzo agevolato per i vecchi abbonati;

lunedì 9 e martedì 10 luglio 2018 saranno esclusivamente dedicati, nelle postazioni attrezzate dello Stadio Tardini aperte nella sede del Centro Coordinamento Parma Clubs, la palazzina Maria Luigia a fianco dell’ingresso monumentale, in orario pomeridiano (dalle ore 15:30 alle ore 19:30) ai vecchi abbonati che desiderano cambiare posto, potendo scegliere tra i posti a disposizione prima dell’apertura della libera vendita. Dopo quella data manterranno il prezzo in prelazione fino al termine della campagna abbonamenti, perdendo la prelazione rispetto ai nuovi abbonati sui posti a disposizione. Stesso discorso anche per gli abbonati della scorsa stagione che invece vorranno cambiare settore: nei due giorni a disposizione (lunedì 9 e martedì 10 luglio 2018, presso le postazioni dello Stadio Tardini aperte nella sede del Centro Coordinamento Parma Clubs) potranno cambiare settore mantenendo il prezzo agevolato per gli abbonati della scorsa stagione e godendo inoltre di una prelazione sulla scelta del posto rispetto ai nuovi abbonati. Dopo quella data manterranno il prezzo in prelazione fino al termine della campagna, perdendo la prelazione rispetto ai nuovi abbonati sulla scelta del proprio posto, ma potendo comunque scegliere uno qualsiasi dei posti a disposizione;

da mercoledì 11 luglio a sabato 14 luglio 2018 apertura libera vendita e prelazione prezzo agevolato abbonati stagione 2017/2018 (in tutti i canali: circuito Listicket punti vendita e on line; postazioni attrezzate sede Centro Coordinamento Parma Clubs a fianco dell’ingresso monumentale dello stadio Tardini: mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 19:30; sabato dalle ore 10 alle ore 13);

dal 16 luglio all’11 agosto 2018 libera vendita e prelazione prezzo agevolato abbonati stagione 2017/2018 (in tutti i canali: circuito Listicket punti vendita e on line; postazioni attrezzate sede Centro Coordinamento Parma Clubs a fianco dell’ingresso monumentale dello stadio Tardini: dal lunedì al mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 19:30).



LISTINO PREZZI ABBONAMENTI

Settore Tariffe

Tribuna Centrale Petitot Nuovo Intero € 1.200

Tribuna Centrale Petitot Intero Prelazione € 800

Tribuna Centrale Petitot Nuovo Ridotto € 900

Tribuna Centrale Petitot Ridotto Prelazione € 550

Tribuna Centrale Petitot Ridotto Under 14 € 40

Tribuna Laterale Petitot Nuovo Intero € 650

Tribuna Laterale Petitot Intero Prelazione € 550

Tribuna Laterale Petitot Nuovo Ridotto € 550

Tribuna Laterale Petitot Ridotto Prelazione € 380

Tribuna Laterale Petitot Ridotto Under 14 € 40

Tribuna Laterale Ovest Nuovo Intero € 550

Tribuna Laterale Ovest Intero Prelazione € 420

Tribuna Laterale Ovest Nuovo Ridotto € 400

Tribuna Laterale Ovest Ridotto Prelazione € 280

Tribuna Laterale Ovest Ridotto Under 14 € 40

Tribuna Est Nuovo Intero € 450

Tribuna Est Intero Prelazione € 350

Tribuna Est Nuovo Ridotto € 300

Tribuna Est Ridotto Prelazione € 210

Tribuna Est Ridotto Under 14 € 40

Curva Nord Nuovo Intero € 190

Curva Nord Intero Prelazione € 150

Curva Nord Ridotto Under 14 € 40

Gli abbonamenti Ridotti sono riservati a Donne, Under 18 (nati dopo il 01/01/2001), Over 65 (nati entro il 31/12/1953) e Invalidi con oltre il 70% certificato;

La riduzione Under 14 è riservata ai nati dopo il 01/01/2005.

I soci di Parma Partecipazioni Calcistiche potranno usufruire di uno sconto del 10% in tutti i settori dello Stadio Tardini fatta eccezione per la Curva Nord.