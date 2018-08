Parma, c'è Gervinho e i tifosi: "Fai gol alla Juventus"

In attesa di averlo nella sua forma migliore, Roberto D’Aversa ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere sul campo con Gervinho, arrivato nell’ultimo giorno di un mercato durante il quale Faggiano non è riuscito a piazzare gli esuberi che finiranno inevitabilmente fuori lista e che intanto si allenano a Collecchio.

Aggregatosi alla squadra solo martedì alla ripresa degli allenamenti, il giocatore ivoriano è stato catechizzato cinque minuti prima dell’inizio dell’allenamento dall’allenatore crociato che lo ha chiamato in disparte in un colloquio servito probabilmente ad aiutare il giocatore a calarsi nella parte. Il tempo di conoscere i compagni e spostarsi poi nell’altro campo per una corsa che gli serve a riprendere il ritmo.



La novità della settimana che avvicina il Parma alla seconda giornata di campionato contro la Spal è appunto la presenza del giocatore ex Roma sul quale si sono focalizzati tutti gli occhi del manipolo di tifosi che hanno assistito alla seduta dalla tribunetta del centro sportivo di Collecchio, dove hanno continuato a lavorare a parte Sierralta, Ciciretti e Dezi.

La speranza di D’Aversa è quella di avere Gervinho pronto almeno per la sfida contro la Juventus, ma il tecnico proverà almeno a convocare il giocatore in comprensibile ritardo rispetto ai compagni per domenica.

L’ivoriano si è allenato a parte con il preparatore atletico Luca Morellini. Una ventina di minuti di corsa sul campo di fianco a quello dove i compagni hanno corso e faticato provando schemi e lavorando soprattutto sull’inserimento delle mezzali, situazione che si è ripetuta spesso durante la partita con l’Udinese. Nonostante la fugace apparizione, Gervinho ha catalizzato l’interesse dei tifosi che gli hanno strappato un sorriso e gli hanno fatto una richiesta: il gol alla Juventus nella partita più sentita dai tifosi crociati che sperano nel colpaccio e non vedono l’ora che si arrivi all’appuntamento storico.