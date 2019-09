Parma-Cagliari LE ULTIME | Kulusevski promosso, esordio per Darmian

Dal nostro inviato

PARMA - Ormai Roberto D’Aversa è abituato a lavorare a ranghi ridotti. A fine preparazione Kucka si era dovuto fermare per un problema che sembrava smaltito già con la panchina dell’esordio con la Juventus, cosiddetta precauzionale. Per evitare ricadute, nelle intenzioni del tecnico, sarebbe stato meglio tenerlo a riposo per poi trovarselo a pieno regime nella partita con l’Udinese.

LA DIRETTA

Gara nella quale D’Aversa lo ha alternato con Grassi. Una mezz’ora di rodaggio piena di qualità per l’ex Trabzonspor, entrato in gara con il solito piglio risoluto, tanto da ribaltare le gerarchie in mezzo al campo: giusto quello che sarebbe servito per prepararlo in vista della ripresa del campionato. Ma durante la sosta per le Nazionali qualcosa deve essere andato storto: Kucka è tornato dagli impegni con la Slovacchia acciaccato, colpa di ‘un risentimento ai muscoli posteriori della gamba destra incorso durante la seconda gara svolta con la propria Nazionale’, citando il report diramato dal club. E per questo non sarà in campo contro il Cagliari. Senza neanche Alberto Grassi, D’Aversa ha gli uomini contati in mezzo al campo e quasi certamente affiderà le chiavi della regia a Gaston Brugman, proposto titolare contro la Juventus e relegato in panchina nella vittoria di Udine. A meno che non decida di schierare Kulusevski nel suo ruolo naturale, quello di mezz’ala, D’Aversa si affiderà al brasiliano Hernani con Barillà a sinistra.

Davanti Karamoh è pronto, ma tutto dipende dalle intenzioni del tecnico. Se lo svedese, rientrato anche lui un po’appesantito dalla tournée europea, sarà in grado di giocare la maglia da titolare sarà sua: Kulusevski garantisce più copertura e quel ruolo di raccordo tra i reparti lo sa interpretare bene. La squadra appare più equilibrata con lui, dato che Karamoh si avvicina di molto alle caratteristiche di Gerivnho più che a quelle di un rifinitore. Un ruolo che sa interpretare bene anche Mattia Sprocati, sempre tenuto in grande considerazione dal tecnico D’Aversa. In difesa invece i dubbi riguardano l’impiego di Pezzella: Gagliolo è al top della forma, vive una condizione mentale molto favorevole dopo il gol alla Dacia Arena. L’affidabilità dell’italo-svedese non è in discussione per D’Aversa che probabilmente lancerà Darmian, con uno tra Iacoponi e appunto Gagliolo a fare coppia con Bruno Alves. Favorito il primo, con il secondo in ballottaggio per una maglia da titolare con Pezzella.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All: D'Aversa

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa; Joao Pedro, Simeone. All: Maran