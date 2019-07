Parma, è sbarcato Inglese

Roberto Inglese è sbarcato a Parma: dopo l’ufficialità e l’accoglienza social del club, l’investimento più oneroso della proprietà si è materializzato in tarda serata in città. Volto stanco e sorridente, Inglese voleva il Parma, ha rifiutato ogni destinazione proposta per il patto stretto con Daniele Faggiano, autentico stratega di un capolavoro di mercato che porta in crociato l’acquisto più costoso della nuova era. L’operazione si chiude sulla base di 20 milioni, due di prestito più 18 spalmabili in due anni da recapitare al Napoli. Così come vi avevamo anticipato, Inglese sbarca a Parma per restarci.

