Parma, ecco Vacca

Il Parma ha il suo nuovo centrocampista: Antonio Vacca è arrivato al centro sportivo di Collecchio poco dopo le 14 per firmare un contratto di due anni e mezzo con il quale si legherà al Parma. Ciccio Corapi ha sistemato gli ultimi dettagli con il Trapani e mercoledì saluterà la truppa crociata per raggiungere i suoi nuovi compagni in Sicilia. Resta da sciogliere il nodo di Gigi Scaglia, che ha rifiutato per l’ennesima volta l’offerta del Foggia (un triennale).