Parma, Faggiano: “Costretti a fare un mercato senza cuore”

Venerdì il Parma ha scritto la storia. Un’impresa epica che ha portato i crociati in paradiso dopo tre anni. Dagli inferi della Serie D alla gloria della Serie A dopo La Spezia. A più di 48 ore dalla promozione, il ds Daniele Faggiano fa il punto della situazione.

"E' stato un lavoro di gruppo importante esordisce Faggiano parlando delllo storico percorso del Parma. Alcuni imprenditori parmigiani hanno risollevato le sorti del Parma che era ormai fallito e in più si è aggiunto un gruppo di 10% di azionariato popolare. Ora ci sono i cinesi: tra tutte le squadre che hanno comprato il Parma credo che si quella che è andata meglio in Campionato".

"Intanto mi godo questi giorni meritati, ora dobbiamo cercare di mantenere la categoria e non prenderemo giocatori che non ci possiamo permettere. Cercheremo di fare un mercato intelligente, che potrà anche essere, a volte, senza cuore. Dovremo fare delle scelte: in generale dobbiamo prendere tutte le cose positive che abbiamo fatto quest'anno e portarle avanti".