Parma-Fiorentina 1-2 | Terza sconfitta di fila, addio sogni di gloria

Dal nostro inviato

PARMA - Il Parma in 4K non si vede: non bastano Kulusevski, Karamoh, Kurtic e Kucka a strappare alla Fiorentina i punti necessari per ritenere il discorso salvezza archiviato. Servirà un'altra grande partita a Roma per evitare di sprofondare negli abissi ancora distanti ma con 24 punti a disposizione da qui alla fine del campionato può succedere di tutto. Meglio non pensarci, riversare ogni energia sulla trasferta di Roma, impegnativa ma non impossibile. Dimenticando in fretta la disfatta con la Viola, più reattiva e pronta a ragionare rispetto al Parma apparso anche un po' stanco, per la prima volta dopo la riapertura delle porte.

Succede tutto dal dischetto: Gagliolo atterra Venuti in area e Pulgar ringrazia. Rigore e gol al 19', replicato al 31' sempre dagli undici metri per un tocco involontario di Darmian che vale il secondo penalty. Trasformato dal cileno. Prima la traversa colpita da Venuti con la palla toccata da Sepe ha preoccupato il Parma, uscito meglio nel secondo tempo. Pezzella travolge Kucka in area di rigore. Abisso, che ha fatto discutere fino a quel momento, si prende la responsabilità di vedere al Var l'accaduto. Rigore trasformato da Kucka stesso che tiene in vita le speranze di un Parma a tratti stanco, che ha rischiato il tracollo più di quanto non sia riuscito ad avvicinarsi al pari. E finisce con la terza sconfitta in una settimana, con altri due gol incassati e con sette rigori contro nelle ultime sei partite.

IL TABELLINO

PARMA-FIORENTINA 1-2

Marcatori: 19' e 31' rig. Pulgar (F), 50' rig. Kucka (P)



PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo (74' Pezzella); Kucka, Brugman (75' Grassi), Kurtic; Kulusevski (81' Siligardi), Karamoh (46' Cornelius), Gervinho (85' Sprocati). A disp.: Colombi, Dermaku, Regini, Laurini, Barillà, Caprari, Scozzarella, Pezzella. All. D'Aversa.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti (46' Lirola), Duncan, Pulgar, Benassi (45'+3 Castrovilli), Dalbert (86' Sottil); Ribéry (67' Chiesa), Cutrone (87' Ceccherini). A disp.: Dragowski, Terzic, Caceres, Ceccherini, Agudelo, Badelj, Ghezzal, Kouamé, Sottil. All. Iachini

Arbitro: Abisso di Palermo

Note - ammoniti Venuti (F), Kulusevski (P), Brugman (P), Kucka (P), Pezzella (F), Igor (F), Milenkovic (F), Cutrone (F), Kurtic (P), Sottil