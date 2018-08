Parma, Gervinho in volo per l’Italia: trattativa in dirittura d’arrivo

A meno di clamorosi intoppi (da considerare in questo mercato a tratti indecifrabile , vedi Galano che era pronto a debuttare in A con il Parma ma ha trovato l’accordo con il Foggia dopo venti giorni di allenamento), Gervinho sta per diventare un giocatore del Parma. In queste ore, il giocatore sta arrivando a Milano con un volo dalla Cina per firmare il triennale promesso da Faggiano a due milioni a stagione dopo la rescissione del contratto con la squadra cinese. Decisiva la mediazione di Davide Lippi e la volontà del giocatore che sta per trasferirsi in crociato. Ad attenderlo al Melià (sede del mercato) ci sarà il ds per la firma sul contratto. Nel mirino del Parma anche Karamoh.