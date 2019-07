Parma, Kulusevski già leader: “Voglio vincere”

La prima settimana al Parma “è andata molto, molto bene“. Parola di Dejan Kulusevski, calciatore classe 2000 nuovo acquisto crociato in vista della prossima stagione. Direttamente dal ritiro austriaco di Bad Hall, il centrocampista svedese racconta le sue sensazioni delle prime ore con i nuovi compagni: “Sono molto contento di quello che ho fatto – spiega – mi sono sentito subito il benvenuto. Ho trovato un bellissimo gruppo, tutti ci parliamo insieme. Colui con il quale parlo di più è Edoardo Corvi“.

Primi allenamenti e prime amichevoli con Mister D’Aversa: “Il mister secondo me è molto bravo ed è anche una bravissima persona, si vede subito. Io lo ascolto tutti i giorni per imparare, vedremo cosa potremo fare insieme“. Gli obiettivi per questa stagione sono chiari: “Quando scendo in campo lo faccio per vincere. Quest’anno non cambia nulla, io voglio sempre vincere e proverò a farlo per tutte le partite“.