Parma Legends vs Serie A Operazione Nostalgia: che sfida

Adesso è ufficiale. Il 23 giugno 2018 lo Stadio Tardini sarà teatro di un grande scontro: si terrà il quarto raduno di Serie A Operazione Nostalgia, un evento che avrà il suo clou nella "Partita delle Leggende", una sfida tra i campioni del Parma anni 90 e primi anni 2000 e una selezioni di campioni della Serie A di quel periodo. La notizia dunque c'è: oltre a far rivivere i grandi personaggi del passato con il quarto raduno che coinvolgerà una trentina di giocatori di un altro calcio, il Tardini potrà anche godere della prima uscita ufficiale di Parma Legends. Una squadra che mira a mettere insieme le vecchie glorie che hanno calcato il prato del Tardini e hanno portato in giro per il mondo. Prima e dopo l'incontro i fan e tutti gli spettatori vivranno un'esperienza unica all'interno del villaggio realizzato all'ingresso dello stadio con aree dedicate a giochi, cibo e numerose iniziative anche per i più piccoli.

"Il Parma Legends nasce perché io sono in giro costantemente. Ho voluto contattare molti miei ex compagni - dice Hernan Crespo, Club Ambassador del Parma - la società mi ha chiesto una mano per creare questa squadra di leggende e io mi sono messo a servizio della società. Vogliamo riportare il Parma alla vista di tutti facendo sognare quelli che ci hanno visto un po' di tempo fa. Vorremmo che fosse naturale per i tifosi rivedere i campioni di un tempo, non solo con Serie A Operazione Nostalgia. Abbiamo colto la palla al balzo per far rivivere il sogno dei tifosi e fare loro un regalo calcistico in un periodo dove ci sono anche i Mondiali che non vedono la partecipazione dell'Italia purtroppo. Di questa squadra faranno parte tanti giocatori. So già che mi faranno squillare il telefono, si proporranno per tornare un giorno giocatori. In un posto che ci ha dato tanto come Parma - dice Crespo - è sempre bello tornare. Il progetto Parma Legends coinvolgerà tanta gente che ha fatto grande questa società, sia sul campo sia a livello sociale. Qualcuno che sta lavorando in Cina (Cannavaro ndc) vorrebbe venire, speriamo di riuscire a portarlo".

Andrea Bini, fondatore della pagina Facebook Serie A Operazione Nostalgia. "Abbiamo voluto portare in uno stadio come Parma il raduno perché volevamo respirare l'aria di quel Parma anni '90, che era una delle squadre più complete del pianeta. L'evento sarà sabato 23 giugno e i biglietti saranno in prevendinta su listicket e costeranno dieci euro fino al 23 maggio. Ci saranno Dario Hubner, Chevanton, Taglialatela, Andrè Cruz. Non vediamo l'ora".