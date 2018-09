Parma, Lucarelli sfida... Lucarelli: sabato con il Livorno

Non solo il test di Colorno, in programma giovedì 6 settembre nel nuovissimo Centro Federale di via IV Novembre contro la locale compagine che milita nel campionato di Eccellenza. I crociati hanno in programma, infatti, una seconda gara amichevole in questo periodo in cui la Serie A è ferma per gli impegni delle nazionali. I ragazzi di Mister D’Aversa, infatti, scenderanno in campo anche il giorno dopo (ore 15:00) contro il Livorno allo Stadio Tardini.

Questi i prezzi dei biglietti, in vendita sul circuito Listicket (a partire dalle 16:00 di oggi) e presso le biglietterie dello Stadio Tardini, che apriranno il giorno della gara a partire dalle 13:00:

Tribuna Centrale Petitot 5€

Tribuna Laterale Petitot 5€

Tribuna Laterale Ovest 5€

Curva Nord 5€

Curva Ospiti (in vendita solo nei punti vendita Listicket) 5€

L’arbitro dell’incontro sarà il signor Aureliano, coadiuvato da Marchi e Di Gioia.