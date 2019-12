Parma, affaticamento per Grassi, contusione per Gervinho

La gara contro il Milan ha lasciato in eredità un affaticamento e una contusione. E sono rispettivamente quelli di Grassi e Gervinho. Niente allarmi - il centrocampista era reduce da un lungo periodo di riposo forzato a causa di un infortunio, mentre invece per l'ivoriano - toccato duro - in particolare, ma non dovrebbe essere nulal di grave. Il comunicato diffuso intanto dalla società recità così:

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro il Milan hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, esercizi di riscaldamento seguiti da tecnica applicata e lavoro aerobico. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo.