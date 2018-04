Parma, per Munari stagione finita: Lucarelli potrebbe recuperare

Nella giornata di oggi sono state svolte le prime visite ai giocatori che hanno riscontrato problemi fisici durante la gara di ieri contro il Carpi. I primi accertamenti mostrano una grave distorsione al ginocchio destro con possibile interessamento legamentoso per Gianni Munari, mentre per Alessandro Lucarelli c’è una sospetta rottura meniscale del ginocchio sinistro. Domani i due giocatori verranno sottoposti ad esami strumentali per la conferma diagnostica. Antonio Di Gaudio (contusione muscolare alla coscia) e Antonio Vacca (affaticamento muscolare) verrano valutati dallo staff medico nei prossimi giorni.