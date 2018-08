Parma, un pullman da scudetto: confort e comodità per i crociati

Un motore da 460 cavalli, 14mila di cilindrata. Categoria HDH, super rialzato. Nato con 54 posti, è stato adattato a 40 per venire incontro alle esigenze della squadra, con ogni posto personalizzato. Parliamo del nuovo pullman del Parma Calcio, fornito dalla Autoservizi Fontana e in dotazione alla squadra per il campionato di Serie A 2018/19.

Un pullman adatto a tutte le esigenze dei Crociati, sia per le brevi che per le lunghe trasferte. Dotato della possibilità di accedere a Sky, oltre che di accesso wi-fi e frigo-bar, il nuovo pullman del Parma è stato fornito di un salotto posteriore per i momenti di relax della squadra. L’impianto da 220 volt permette ad ogni passeggero di poter collegare i propri device, così come è possibile la connessione del video proiettore gestito dallo staff tecnico crociato alle tv installate all’interno del pullman, per permettere ai giocatori la visione di video relativi alle partite da affrontare.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo con il Parma Calcio”, spiega Alessandro Fontana. “Un accordo che lo scorso anno ci ha visti collaborare con il settore giovanile crociato e da questa stagione anche in prima squadra. Il nostro impegno è quello di fornire un pullman adatto ad una squadra di Serie A“.