Parma, una bella notizia: Ciciretti torna in gruppo

La ripresa degli allenamenti in vista della partita contro il Pescara porta una buona notizia: Amato Ciciretti è tornato ad allenarsi con la squadra. L'esterno di Roberto D'Aversa - che non vede l'ora di averlo a disposizione al massimo del suo potenziale - ha svolto tutta la prima parte fatta di esercizi tecnico-tattici con il gruppo salvo poi accomodarsi in panchina e guardare la partitella dei suoi compagni con cui prima aveva lavorato. Ciciretti è stato schierato sulla linea degli attaccanti nel 4-3-3 composto da Mazzocchi (anche lui tornato in gruppo in maniera piena), Iacoponi, Lucarelli e Gagliolo in difesa, da Dezi, Munari e Garufo a centrocampo e Ciciretti appunto, Calaiò e Baraye davanti. Una squadra che - senza l'ex Benevento - si è fatta valere poi nella sgambata di fine allenamento contro l'altra 'sperimentale' che ha annoverato tra le sue fila Gazzola, Sierralta, Di Cesare e Anastasio in difesa, Frediani, Scavone e Barillà a centrocampo e quello che potrebbe essere l'attacco titolare sabato a Pescara con Insigne, Ceravolo e Da Cruz. La partita è stata decisa da un gol di Calaiò e uno di Ceravolo lanciato a rete da Barillà. Nel giorno del suo compleanno La Belva è apparsa in forma e voglioso di riscattarsi dopo un periodo non positivo per lui (che ha sicuramente molte attenuanti dalla sua) e per il Parma (che ha saputo dare una sterzata all'andamento di una stagione che stava per prendere una brutta piega).