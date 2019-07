Pizzarotti allontana Balotelli: "Costi non accessibili"

Il presidente del Parma, Pietro Pizzarotti ha forse spezzato i sogni di qualche tifoso del Parma, ma è stato estremamente realista. Su Balotelli e su Yann Karamoh, il giocatore per il quale è in atto una trattativa che conduce il ds Daniele Faggiano: "Karamoh è un giocatore dell'Inter, era a Parma a visitare il centro sportivo. E' una trattativa che sta conducendo il direttore sportivo, ma al momento è un giocatore dell'Inter. Balotelli? Abbiamo provato ad approcciarci, solo che ci siamo resi conto che ha dei costi non accessibili per il Parma. Dispiace perchè un giocatore che piace, ma la trattativa non andrà avanti. La maglia? E' un appuntamento importante la presentazione della maglia, che quest'anno è particolarmente bella. Inizia ora una nuova stagione".

