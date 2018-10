Ribaltone in casa Parma: Nuovo Inizio torna socio di maggioranza

Era presente alla gara contro la Lazio, ma probabilmente quella è stata la sua ultima partita da Presidente del Parma. Si preannuncia infatti un cambio epocale ai vertici della società crociata, cambio che starebbe avvenendo proprio in queste ore. I soci parmigiani di Nuovo Inizio, infatti, starebbero per tornare a diventare i soci di maggioranza del club. Ulteriori particolari verranno forniti durante una conferenza stampa indetta per oggi ad ora di pranzo. Troppe le scadenze disattese dall’imprenditore cinese, con Nuovo Inizio che avrebbe deciso di prendere le proprie contromisure a garanzia e tutela del club crociato. Su ParmaToday seguiremo ora dopo ora questa giornata importantissima per il futuro del club, per mantenere informati tutti i tifosi crociati.