Roma-Parma LE ULTIME | Frattali e Dezi subito

“Frattali? Giocherà perché se lo merita”. Il discorso di Roberto D’Aversa nella conferenza stampa di vigilia non fa una piega. La Roma rappresenta l’ultima tappa di un cammino fantastico, specialmente nella prima parte. Qualche tornante, poche curve pericolose durante il cammino, delle sbandate clamorose ma poi sempre in carreggiata di sicurezza. D’Aversa e Faggiano, assieme alla proprietà e ai giocatori hanno realizzato un altro miracolo.

E a Roma anche loro si prenderanno il lusso di concedersi una mezza passerella nella notte di Daniele De Rossi. Di fronte a lui, oltre a Frattali romano vero, cresciuto all’ombra dei miti, ci saranno tutti i giocatori di proprietà del Parma, come ha detto D’Aversa: “Così vi dò un indizio ulteriore per la formazione”.

Quindi nel probabile 4-3-3 ci saranno Iacoponi, Bruno Alves che rientra dalla squalifica, Gagliolo “che si è gestito – ha detto D’Aversa – ed è stato a riposo precauzionale” e Gobbi. Dezi e Barillà o Kucka in mezzo al campo, con Scozzarella o Stulac in cabina. Gervinho davanti, per prendersi il tributo dell’Olimpico anche lui, Ceravolo e Sprocati completeranno l’undici anti Roma. Con l’obiettivo in tasca e pronti a fare festa. Anche nella città eterna.

PARMA (4-3-3): Frattali; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Dezi, Stulac, Kucka, Gervinho, Ceravolo, Sprocati. All: D'Aversa

