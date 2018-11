Parma, la forza del gruppo, i lampi dei singoli

Dopo 339' il Parma ha spezzato il suo digiuno da gol. E dopo due sconfitte e un pareggio insipido è riuscita ad assaporare la bontà di una vittoria che - per certi versi - è arrivata dopo una partita dominata, in cui non ha praticamente mai sofferto. Un'impresa che certifica l'attenzione maniacale di un allenatore bravo a prepara in modo quasi smanioso le partite con una grande capacità di giocare sull'avversario sfruttandone ogni limite che possa aiutarlo a fare leva su quelle che sono le sue forze. Roberto D'Aversa sarà pure uno che bada prima a non prenderle, ma resta un tecnico che se riesce a passare in vantaggio fai fatica a scalfire. Ti costringe a fare il giro lungo e a buttare qualche palla in area con la speranza che i tuoi attaccanti possano piazzare la zampata, bloccando le vie centrali e facendo una grande densità in mezzo al campo. E appena può ti colpisce con la forza di giocatori rapidi che negli spazi fanno male. Bob lo aveva anticipato in conferenza stampa: contro il Torino il Parma doveva essere attento, corto e pulito soprattutto nei passaggi. Perché in fase di uscita con la palla al piede devi sbagliare poco, essere preciso e stare con gli uomini al posto giusto.

Con queste armi il Parma ha infilzato un Toro costretto a sfilacciarsi, a lasciare spazi e ad abbandonare dopo 9' il piano partita per provare a passare a quello di riserva. Ma era già troppo tardi, il Parma aveva costruito con un'azione da manuale, e con quattro tocchi, l'azione che ha portato al secondo gol. Un gol super di Roberto Inglese per tempismo, concretezza e anche estetica. Un gran gol, al quale ne potevano seguire almeno altri quattro: quello sciupato da Biabiany nel primo tempo, la traversa di Inglese, il pallonetto di Gervinho e le due occasioni capitate a Riccardo Gagliolo che si consola con l'assist per il 2-0 e con un'altra grande prova che Roberto Mancini si sarà annotato sul taccuino, magari per un futuro prossimo. Indipendentemente dai singoli, quello che è balzato all'occhio nella vittoria che proietta il Parma a quota 17 in classifica, è stata la grande prova di squadra offerta in un campo difficile, contro una squadra che di qualità ne ha in tutti i reparti.

Quella qualità ritrovata dal Parma che ha potuto riabbracciare qualche giocatore rientrato. Sei i cambi rispetto al pari incolore con il Frosinone, mediana praticamente rivoluzionata complice l'assenza di Stulac e affidata a uno che il pallone lo sa trattare eccome. Se Matteo Scozzarella è troppo piccolo e non è esattamente il giocatore che preferisce Roberto D'Aversa che per il suo gioco preferisce fisici bestiali, sopperisce sicuramente con la buona proprietà di palleggio e con una visione di gioco ottima che gli permette di guardare oltre e andare a caccia di quella profondità attaccata da Gervinho e Inglese. Così puoi permetterti di chiedere a uno come Biabiany, letale se ti prende di infilata, di chiedergli un sacrificio per dare una mano a Iacoponi dietro e sistemare la catena di destra finché ne ha. E finché ne ha avuto, Biabia ha dato, sprintando. Al resto ci hanno pensato Gervinho (al suo quarto centro con il quinto tiro nello specchio) e Inglese, giocatore di altra pasta. E se poi anche chi entra dà il suo contributo... .