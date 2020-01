UFFICIALE - Kulusevski è un giocatore della Juventus

Un importante innesto per il centrocampo della Juve, un elemento di sicura prospettiva, un giocatore dalla giovane età ma dal talento cristallino.

Parliamo di Dejan Kulusevski, centrocampista svedese di origini macedoni, nato a Stoccolma il 25 aprile del 2000. La Juve acquista il giocatore dall’Atalanta, ma per lui i prossimi mesi saranno ancora in prestito al Parma, dove ha iniziato questa stagione.

Di seguito il comunicato.

ACCORDO CON L'ATALANTA PER L’ACQUISIZIONE DEFINITIVA DEL CALCIATORE DEJAN KULUSEVSKI

Torino, 2 gennaio 2020 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni pagabili in cinque esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 9 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.

Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2024.

Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con il Parma Calcio 1913 S.r.l. un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito fino al 30 giugno 2020 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore.

Cresciuto in Svezia, viene notato dall’Atalanta, che lo inserisce nel suo settore giovanile, e che nella scorsa stagione lo schiera in 4 occasioni in Serie A.

Ma è nel campionato in corso che si accendono i riflettori su Dejan, che in prestito al Parma si fa notare per le sue doti tecniche, di visione di gioco, oltre che fisiche. E per i numeri: a settembre segna la sua prima rete, contro il Torino (partita in cui mette a reperto anche un assist), e in totale colleziona 17 presenze e 4 gol in Serie A, oltre che 2 apparizioni in Coppa Italia.

Tanto per focalizzare il suo talento: Dejan è il più giovane giocatore con più di tre reti all'attivo nei cinque maggiori campionati europei 2019/20 e, sempre nei campionati top 5 nel Vecchio Continente, solo due giocatori nati dopo il 1/1/1999 hanno servito almeno sette assist: Dejan Kulusevski e Jadon Sancho.