Hellas Verona-Parma 3-2 | Finisce male al Bentegodi, crociati distratti e puniti

Dal nostro inviato

VERONA - Il calendario vorticoso e compresso contempla il Verona. L’Hellas è reduce da un pari contro il Sassuolo raggiunto in extremis dalla squadra di De Zerbi, sarà deluso, ma non quanto il Parma che deve riuscire a mettere insieme i cocci di una sconfitta dura da digerire dal punto di vista psicologico. I quattro giocatori che Roberto D’Aversa ha dovuto sostituire, Gagliolo all’intervallo, Scozzarella, Demaku e Laurini, stanno bene, sono stati regolarmente convocati. Qualche dubbio di tenuta resta: e nella testa del tecnico crociato ce n’è almeno uno per reparto: in difesa, con Gagliolo uscito all’intervallo nella gara contro l’Inter, toccherà a Pezzella prendere il suo posto. Il rientro di Iacoponi forma la coppia affidabile con Alves mentre a destra tornerà Darmian dal 1’.

A centrocampo, la squalifica di Kucka e l’affanno di Kurtic, spingono Hernani a fare la mezzala destra, mentre a sinistra potrebbe guadagnare posizioni Barillà, per sostituire lo sloveno che deve rifiatare. E in mezzo guida Scozzarella, insidiato da Brugman. Davanti? Toccherà ancora a Kulusevski spingere il carro, con Gervinho che potrebbe accompagnarlo. In mezzo, potrebbe osservare un turno di riposo Cornelius. La maglia da titolare in posizione di falso nueve potrebbe prendersela Caprari, pronto ad alternarnsi con l'ivoriano nel ruolo di centravanti. Non è detto però che il tecnico, senza Kucka e con Kurtic in difficoltà, non opti per una mediana a due, una trequarti a tre con Karamoh, Kulusevski e Caprari, e davanti solo Gervinho.

PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Stepinski. All: Paro

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Caprari. All: D'Aversa