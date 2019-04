Vigilia contro il Frosinone, D'Aversa: "Gervinho out, Bruno da valutare"

Dal nostro inviato

COLLECCHIO - E' un bollettino di guerra più che medico: Ceravolo viene con noi ma si valuta domani, Gervinho sicuro non c’è e Bruno Alves bisogna valutare ma è probabile che non ci sia. Credo che in questo momento di difficoltà non dobbiamo piangerci addosso. Bisogna metterci determinazione ed energia. Perché domani sarà una battaglia. Conosco il loro allenatore personalmente, so come lavora. Per loro il doppio turno casalingo era fondamentale. Ma avendo questa opportunità per rientrare sarà dura per il Parma. Mi aspetto una partita difficilissima".

"Aspettavano queste due sfide per provare a risalire la classifica. Difficilmente si faranno influenzare dalla matematica o meno, dovremo essere bravi a concedere il meno possibile. Dobbiamo raggiungere un obiettivo e questa gara può avvicinarci. Sarà partita vera. Dobbiamo essere bravi a far crescere il nostro entusiasmo. Noi possiamo avvicinarci all’obiettivo. Prima ho accennato alla squadra che bisogna farsi trovare pronti, ogni giocatore si allena quotidianamente e aspetta questo momento. E’ proprio nel momento di difficoltà che si vede lo spessore del gruppo. Domani è importante ma non sarà decisiva, ci saranno ancora delle partite“.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!