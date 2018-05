un mare di felicità: incontro lidap per un'estate senz'ansia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Martedì 15 maggio alle 20.30, al Laboratorio Famiglia al Portico di strada Quarta 23 a Parma, è in programma l'incontro LIDAP "Un mare di felicità" per apprendere semplici strategie per superare la paura di volare e per vivere un'estate felice in città, anche per chi non può vivere il mare e la vacanza. Special guest della serata sarà la dott.ssa Arianna Gatti, psicoterapeuta, formatrice del personale aereo ed esperta della risoluzione della paura di volare, che insieme alla dott.ssa Amalia Prunotto illustrerà alcuni punti del programma, integrati ai percorsi psicocorporei della dott.ssa Samantha Vitali psicoterapeuta. Per info ed iscrizioni: 3382795278; amalia.prunotto@gmail.com www.amaliaprunotto.com